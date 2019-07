Axel Müller macht mobiler Bürgersprechstunde

„Die abgehobenen Altparteien da oben in Berlin interessieren sich doch gar nicht mehr für uns“, mit dieser Phrase sah sich auch der Bundestagsabgeordnete Axel Müller in den vergangenen Monaten des Öfteren konfrontiert. Laut einer Mitteilung seines Pressebüros zeichne sich der Politikstil des Bundestagsabgeordneten jedoch gerade durch das Gegenteil aus.

Während sich Medien, Öffentlichkeit und Politik oft zwangsläufig für die großen Städte der Region interessieren, müssen kleinere Gemeinden und Ortschaften wie Bergatreute oder Mittelurbach um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Aufmerksamkeit dorthin will nun Axel Müller bringen. Deshalb hat er einen VW-Bus gekauft und zu einem fahrenden Bürgerbüro umgestaltet. „Politik auf Achse – die mobile Sprechstunde“ nennt der Abgeordnete das Format. Damit wird er im Laufe der kommenden Wochen und Monate möglichst viele Städte, Gemeinden und Ortschaften in seinem Wahlkreis anfahren. „Mir ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mich persönlich erreichen können. Der Weg zu meinem Bürger- und Wahlkreisbüro in Weingarten darf da kein Hinderungsgrund sein; daher komme ich zu den Menschen in den Ort“, sagt Müller.

Am Freitag, 2 August, ist die mobile Sprechstunde ganztägig in Bergatreute, Bad Waldsee und Umgebung unterwegs. Folgende Stationen sind geplant: 10 bis 10.45 Uhr: Bergatreute (Parkplatz hinter dem Rathaus, Ravensburger Straße 20); 11 bis 11.30 Uhr: Mittelurbach (Dorfplatz, Waldseer Straße 1); 11.45 bis 12.15 Uhr: Haisterkirch (Klosterhof/Ortschaftsverwaltung, Rathausstraße 1); 12.30 bis 13.15 Uhr: Bad Waldsee (zwischen Polizei/Altem Finanzamt, Hauptstraße 10); 13.45 bis 14:15 Uhr: Michelwinnaden (Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden, Heckengasse 10); 14.30 bis 15 Uhr: Reute-Gaisbeuren (vor der Raiffeisenbank Reute, Gaisbeurer Straße 42).

Die Bürger können zu ihrem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Axel Müller in den Bus steigen und ihre Anliegen auf kurzem Weg „an den Abgeordneten bringen“. Wo nicht gleich eine Lösung gefunden werden kann, wird er schriftlich eine Antwort nachreichen. Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich. Zu kleineren Wartezeiten kann es je nach Interesse kommen.