Axel Müller kassiert im Edeka-Markt

Politischer Besuch kommt am Donnerstag, 8. März, in den Edeka-Markt Haidorf in Bad Waldsee. Bundestagsabgeordneter Axel Müller wird in dem Markt von 11 bis 11.30 Uhr kassieren.

Die Summe, die Müller in dieser halben Stunde kassiert, spendet der Edeka-Markt laut Pressetext an den DRK-Ortsverein Bad Waldsee und die Suppenküche Klosterstüble. Den Spendenscheck wird er um 12 Uhr an den DRK-Ortsvorstand Rosa Eisele sowie an Wolfgang Pfefferle, Gertrud Baumann und Uschi Hirsch von der Suppenküche übergeben. Einen Tag später, am Freitag, 9. März, kommt Axel Müller zwischen 10 und 12 Uhr zur Bürgersprechstunde ins Nebenzimmer des Hotel-Restaurants „Grüner Baum“ (Hauptstraße 34, Bad Waldsee). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.