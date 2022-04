Autos nach Unfall stark beschädigt

Sachschaden von rund 8000 Euro ist an zwei Autos entstanden, die nach Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Hittisweiler zusammengestoßen sind. Eine 38 Jahre alte Citroen-Lenkerin, die von Hittisweiler kommend nach links in Richtung Unterurbach abbiegen wollte, prallte bei dem Unfall mit dem Skoda einer entgegenkommenden 31-Jährigen zusammen. Beide Autos wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.