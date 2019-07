Autos krachen ungebremst ineinander

Als ein 54-jähriger Lenker eines Audi Q5 am Freiatagabend gegen 22.45 Uhr auf der Kreisstraße bei Menisweiler in Richtung Molpertshaus unterwegs war, hat er die Vorfahrt eines 29-jährigen Fahrers eines VW Golf übersehen. Wie die Polizei in ihrem Bericht weiter schreibt, stießen die beiden Fahrzeige offensichtlich ungebremst zusammen.

Der Audi des 54-Jährigen schleuderte nach der Kollision fast 25 Meter weit, bis er im Gleisbett der angrenzenden Bahnanlage stehen blieb. Der VW des 29-Jährigen kam etwa 15 Meter vom Ort des Zusammenstoßes entfernt zum Stillstand, heißt es weiter.

Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des VW-Fahrers wurden bei dem Unfall verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beides Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 25000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete das Verkehrskommissariat Kißlegg ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, heißt es abschließend.