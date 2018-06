Gesamtschaden in Höhe von rund 11 000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Wolfegger Straße/Richard-Wagner-Straße entstanden. Ein 59-jähriger VW-Fahrer wollte laut Polizei in die Richard Wagner-Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Skoda-Fahrer und kollidierte mit dessen Auto. Der VW musste abgeschleppt werden.