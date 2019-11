Autos kollidieren in Enzisreute

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf der B 30 in Enzisreute ereignet hat. Ein 44-jähriger Mazda-Fahrer befuhr laut Polizei die Saßweiherstraße, bog nach links auf die B 30 in Richtung Ravensburg ein und übersah hierbei einen auf der B 30 in Richtung Bad Waldsee fahrenden und vorfahrtsberechtigten Toyota. Bei der folgenden Kollision wurde die 44-Jährige Fahrerin des Toyota leicht verletzt.