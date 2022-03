Mehrere Autos, die in der Nacht zum Sonntag auf dem Bleicheparkplatz in der Bleichestraße abgestellt waren, beschädigte ein bislang Unbekannter. Der Täter schlug laut Polizei oder trat an insgesamt fünf Autos einen Außenspiegel ab. Dadurch entstand an den Autos jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Taten, sachdienliche Hinweise auf den Verursacher können unter Telefon 0751 / 8 03 66 66 gegeben werden.