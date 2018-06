Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Stephan Schindler, Diplom-Sportlehrer an der Klinik im Hofgarten, am 29. Januar um 19 Uhr in der Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee, zum Thema „Autogenes Training: mehr als nur Entspannung!“. Der Eintritt ist frei.

„Obwohl heutzutage alles schneller geht, hat der moderne Mensch keine Zeit mehr zum Abschalten, Ausspannen oder zur Selbstpflege“, weiß Stephan Schindler. „Der Einsatz von autogenem Training leistet nachweislich einen positiven Effekt zur Entspannung und zum Stressabbau.“ Zudem kann es dabei helfen, sich psychisch und geistig im Alltag zu regulieren, um gelernte Verhaltensmuster positiv zu verändern. „Denn viele ‚körperliche Knoten’ wie Bluthochdruck, Krebs, Allergien oder Beschwerden des Bewegungsapparats beruhen auf ‚geistigen Knoten’, die die man aktiv verändern kann, um körperlich zu gesunden.“