Autofahrer stößt an Wohnmobil und flüchtet

Ein Autofahrer hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 18 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Jugendkulturhauses in der Steinacher Straße in Bad Waldsee die hintere rechte Seite eines dort geparkten Wohnmobils beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Unfallverursacher fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 40430.