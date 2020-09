Autofahrer missachtet Vorfahrt

An der Kreuzung der Wurzacher Straße und der Schützenstraße in Bad Waldsee sind am Donnerstag gegen 9 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Fahrer eines Audi missachtete laut Polizeibericht beim Queren der Kreuzung die Vorfahrt einer 50-Jährigen, die mit ihrem VW aus Richtung Haisterkirch kam. Beim Zusammenprall der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 12 000 Euro. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt.