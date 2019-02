Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn, löst Unfall aus und begeht Fahrerflucht

Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Straße am Zettelbach bittet die Polizei um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war ein 37-jähriger Polo-Fahrer war von der B 30 kommend in Gaisbeuren in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen, als ihm seinen Aussagen zufolge ein anderes Auto entgegenkam, dessen Fahrer sehr zügig unterwegs war und zu weit nach links auf die andere Fahrspur kam. Der Polo-Fahrer musste deshalb nach rechts ausweichen und prallte mit dem Frontbereich heftig auf das Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Der unbekannte Autofahrer hielt laut Aussagen des Polofahrers an der Unfallstelle nicht an und fuhr in Richtung B 30 davon. Vom Wagen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Audi-Avant, Farbe schwarz, neueres Modell und einen männlichen Fahrer gehandelt haben soll. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, erbeten.