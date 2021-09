Auto und Motorrad stoßen zusammen

Sachschaden von etwa 8000 Euro und ein leicht verletzter Motorradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Kammermoosstraße in Bad Waldsee ereignet hat.

Eine 38 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte laut Polizei aus Richtung Aulendorf kommend nach links in Richtung Bad Waldsee abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 20-Jährigen mit dessen KTM. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der junge Mann auf die Fahrbahn und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.