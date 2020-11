Auto überschlägt sich

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12.15 Uhr auf der Kammermooser Straße ereignete.

Eine 55-jährige VW-Fahrerin erkannte laut Polizericht zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockte und wich nach rechts aus, um ein Auffahren zu vermeiden. Dabei fuhr sie über den Gehweg und prallte gegen einen Maschendrahtzaun und eine Hecke. Von dort wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Während am Wagen der 55-Jährigen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand, kann dieser an Hecke und Zaun noch nicht beziffert werden. Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus.