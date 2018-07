Auto streift Schild und Zaun

Ein Verkehrszeichen und einen Jägerzaun hat ein Autofahrer am Sonntag, kurz vor Mitternacht an der Einmündung Akazienweg/Steinenberger Straße gestreift. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte mit einem dunklen Auto auf der Steinenberger Straße in Bad Waldsee und verlor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Linksabbiegen in den Akazienweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend fuhr der Unbekannte rückwärts und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem beschädigten Auto, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.