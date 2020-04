Eine 59-jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag ihr Auto auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie laut Polizeibericht fest, dass ihr Fahrzeug weggerollt und gegen einen dort geparkten VW geprallt war. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.