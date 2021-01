Auto prallt mit rutschendem Traktor zusammen

Eine 27-jährige Autofahrerin ist mit einem Traktor zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen bei Magenhaus leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es, als ein 35-jähriger Fahrer eines Traktors mit Schneeräumschild von Untermöllenbronn an die Einmündung zur Landstraße heranfuhr und aufgrund der Schneeglätte in die Vorfahrtstraße hineinrutschte. Dort prallte die heranfahrende 27-Jährige mit ihrem Peugeot gegen das Schneeräumschild des Traktors. Das Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die leichten Verletzungen der Frau wurden der Polizei erst nachträglich bekannt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.