Auto prallt gegen einen Baum

Sachschaden von mehr als 10 000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Michelwinnaden entstanden sein.Das teilt die Polizei mit. Ein 18 Jahre alter Peugeot-Lenker geriet nach einer Unaufmerksamkeit während der Fahrt ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto steuerte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der Wagen wurde dabei so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Da schwerere Verletzungen durch den Unfall beim Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.