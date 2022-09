Auto landet nach Unfall auf Zaun

Offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 22-jähriger BMW-Fahrer am Montag kurz nach 0.30 Uhr auf der L 300 in Haisterkirch unterwegs. Das teilt die Polizei mit. In einer Kurve verlor der 22-Jährige auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und kam auf einem Gartenzaun und einem Zigarettenautomaten zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der BMW, an dem ein Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Zaun wird auf rund 800 Euro, der am Zigarettenautomaten auf etwa 1000 Euro beziffert.