Unverletzt geblieben ist am Mittwoch ein 34-Jähriger, nachdem sich sein Fahrzeug in Bad Waldsee überschlagen hatte.

Der VW-Fahrer war laut Polizei in der Aulendorfer Straße auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen, in einen Graben gefahren und auf dem Dach zum Liegen gekommen. An seinem VW entstand Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.