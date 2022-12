Auto in Gaisbeuren durchwühlt

Nachdem ein Unbekannter laut Polizeibericht zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen in einem Carport in der Schmiedgasse geparkten Skoda geöffnet und durchwühlt hat, ermittelt die Polizei Weingarten. Der Dieb nahm das im mutmaßlich unverschlossen abgestellten Wagen befindliche Kleingeld an sich und suchte das Weite. Zeugen oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0751/8036666 die Polizei zu verständigen.