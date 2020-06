Auto brennt in Gaisbeuren aus

Zu einem Autobrand ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee am Dienstag gegen 1630 Uhr nach Gaisbeuren gerufen worden. Dort war laut Polizeibericht in Atzenreute im Motorraum eines Autos vermutlich infolge eines technischen Defekts ein Brand ausgebrochen. Der Fahrer des Wagens konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig am rechten Fahrbahnrand abstellen, ehe es in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Das Feuer wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht.