Auto beim Ausparken gestreift

Einen möglichen Geschädigten nach einem Verkehrsunfall sucht der Polizeiposten Bad Waldsee. Eine 88-jährige Autofahrerin teilte dort etwas verspätet am Samstag mit, dass sie am Vortag in der Zeit zwischen 17 und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße rückwärts ausgeparkt und dabei möglicherweise ein dort geparktes, weißes Auto touchiert habe. Sie sei dann jedoch zunächst weggefahren und könne auch keine weiteren Informationen zu dem geparkten Wagen geben.

Etwaige Unfallgeschädigte werden daher gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/4043-0, zu melden.