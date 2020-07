Auto angefahren und Motorhaube demoliert

Sachschaden von rund 5000 Euro hat laut Polizeibericht vermutlich ein und derselbe Täter angerichtet, der am Dienstag zwischen 7 und 15 Uhr nicht nur einen auf der alten B 30 zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren in Höhe des Wertstoffhofes abgestellten 1er BMW vorne rechts streifte, sondern anschließend wohl noch auf die Motorhaube stieg und diese mit den Füßen stark eindellte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beim Wertstoffhof beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, in Verbindung zu setzen.