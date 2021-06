Ein im Waldseer Hölderlinweg geparkter Renault ist laut Polizei am Mittwochabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht angefahren worden. Ohne sich um den Schaden an dem am Straßenrand abgestellten Wagen zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise auf den Verursacher werden unter Telefon 0751 / 803 66 66 erbeten.