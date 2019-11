Mit dem Haushaltsplan 2020 befasst sich der Ausschuss für Umwelt und Technik am Montag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus. Die Bereiche, die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallen, werden vom Gremium thematisiert. Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung wird dort vorberaten. Und nicht zuletzt steht der Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan „Hungerberg“ in Michelwinnaden auf der Tagesordnung.