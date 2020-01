AUT befasst sich mit Feuerwehrbedarfsplan

Der Ausschuss für Umwelt und Technik tagt am Montag, 3. Februar, um 18 Uhr öffentlich im Sitzungssaal im Rathaus. Unter anderem geht es um den Feuerwehrbedarfsplan und die Kanalsanierung 2020. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die zweite Änderung des Bebauungsplans „Kreuzäcker“ in Gaisbeuren, der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Gaisbeuren 1“ sowie der Bebauungsplan „Kohlstattweg“ in Reute.