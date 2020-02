Auszubildender aus Bad Waldsee ist Top-Nachwuchskraft im Handel

Deutschlands beste Nachwuchskraft im Handel kommt laut Pressemitteilung in diesem Jahr aus Bad Waldsee: Marian Kunz, Auszubildender im zweiten Lehrjahr im Edeka-Markt Haidorf in Bad Waldsee, hat sich gegen 50 Finalisten aus dem gesamten Bundesgebiet im Grips&Co-Finale durchgesetzt. Mit dem Titel wurde der 26-Jährige laut Pressemitteilung zugleich Qualitätsbotschafter 2020 für den Zertifizierungsstandard der QS Qualität und Sicherheit GmbH mit Sitz in Bonn.