Ausstellung Zum Thema „Vielfalt der Farben und Strukturen“ im Seenema

Die in Bad Wurzach lebende Künstlerin Uta Oberneder beschäftigt sich seit frühester Kindheit mit Gestaltungsformen. Sie zeigt ihre Werke nun in Bad Waldsee. Die Ausstellung „Vielfalt der Farben und Strukturen“ wird am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr im Stadtkino Seenema, Biberacher Straße 29, eröffnet.

Oberneders Bilder zeichnen sich laut Pressemiteilung auch durch verschiedene Materialien und Techniken aus. Intuition sei der Künstlerin wichtiger als Vorgaben. Sie fühle ihre Motive, interpretiere Wahrnehmungen und Emotionen und übersetze sie in eine eigene Farb- und Formensprache. Mit ihren Werken möchte die Künstlerin Uta Oberneder den Betrachter berühren und anregen, sich auf das Farbenspiel einzulassen und seine eigenen Gefühle und Gedanken zu entwickeln. „So vielfältig wie das Leben sind auch meine Bilder“, sagt sie.

Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von den Soulsisters Ruth und Judith Angele. Die Laudatio hält Walter Melcher. Bis zum 2. Januar ist die Ausstellung zu den Kinozeiten geöffnet. Näheres gibt es unter www.seenema-bw.de. Es gilt die 3G-Regel.