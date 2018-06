Ausstellung regt zum Nachdenken über Konsum an

Eine Ausstellung, die den Besucher zum Nachden über seinen Lebensstil anregen soll, ist am Freitagabend in der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee eröffnet worden. Im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche hat die Fairtrade Steuerungsgruppe die Ausstellung „Konsumwandel – Wir können auch anders“ and die Schule geholt. Die Ausstellung wird von dem Verein Vamos Münster konzipiert und umgesetzt, der sich im Bereich soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Naturschutz engagiert. Christa Göbel, Lehrerin an der Eugen-Bolz-Schule und Mitglied der Fairtrade Steuerungsgruppe findet die Ausstellung gelungen. „Sie soll zeigen, wie wir Menschen aktuell leben und was wir ändern können, damit wir zu einem Lebensstil kommen, der dazu führt, damit auch unsere Nachkommen und benachteiligte Menschen anständig leben können.“ Unser Bild zeigt die Organisatoren der Ausstellung: Christa Göbel (von links), Gabriel Rivas vom Verein Vamos, Egon Wieland von der katholischen Kirchengemeinde und Veronika Linder vom Frauenbund. Die Ausstellung ist täglich von 7.30 bis 16.30 und von 19 bis 21 Uhr zu sehen. Am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. (mjb)