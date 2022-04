Ausstellung mit Bibel-Illustrationen in Haisterkirch

Haisterkirch lädt zu einer kleinen Ausstellung von biblischen Illustrationen aus Bibeln von 1596 bis 1902 ein. Die Ausstellung im Apotheker-Zimmer des Klosterhofes ist zu sehen von Palmsonntag (10. April) bis zu Christi Himmelfahrt (26. Mai). Öffnungszeiten mit Führung sind im April an den Sonntagen von 16 bis 18 Uhr und im Mai an den Sonntagen 1. Mai, 8. Mai und 22. Mai von 10 bis 12 Uhr sowie am 15. und 26. Mai von 16 bis 18 Uhr und nach Absprache mit Ortsvorsteherin Rosa Eisele (Telefon 07524/2953).

Während der Öffnungszeiten können die Besucher ihre eigenen Bibeln zu einer kostenlosen Schätzung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen vorlegen. Eventuelle Spenden fließen der Kapellenrenovierung Osterhofen zu.