Ausstellung „Inspiration Licht“ eröffnet

Die Ausstellung „Inspiration Licht“ mit Werken von Arian Nitsche ist am Dienstag im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee eröffnet worden. Die farbenfrohen Ölbilder des jungen Avantgarde-Künstlers aus Biberach bringen Farbe an die Wände der Seniorenwohnanlage und unterstreichen damit die Architektur des lichtdurchfluteten Foyers der Seniorenwohnanlage.

Laura Heber war die Freude über die abstrakten Arbeiten bei der Vernissage anzumerken. „In der dunklen Jahreszeit leuchtet es bei uns im Wohnpark hell und freundlich, weil Ihre Bilder vor Farbe nur so strotzen – das freut uns sehr“, betonte die Wohnparkleiterin bei ihrer Begrüßung. Sie ermunterte die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste von außerhalb, die großformatigen Werke unvoreingenommen zu betrachten und sich auf eine kleine Reise hinaus in andere Welten zu begeben.

Der 26-Jährige, der die junge zeitgenössische Avantgarde vertritt, möchte seine Mitmenschen hineinnehmen in seine künstlerischen Prozesse, die von expressiver Farb- und Formgebung gekennzeichnet sind. Dies betonte Arian Nitsche bei der Eröffnung seiner Schau „Inspiration Licht“, die die Abbildung von Licht- und Schattensilhouetten auf der Leinwand in den Mittelpunkt stellt.

Bei der Avantgarde-Kunst gehe es nicht zuerst um das Verstehen eines Bildes, sondern um „das eigene Erleben und Sehen des Betrachters, um einen Prozess des Vertrauens in individuelle Sichtweisen“, beschrieb der Künstler dem anwesenden Publikum seine Arbeitsweise. Häufig dienen Schatten großer Pflanzen, die mit einer Lampe angestrahlt werden, als Hintergrund für seine abstrakten Arbeiten, von denen 20 im Wohnpark am Schloss zu sehen sind. Dazu kommt noch eine Serie Aquarellbilder.

Die Coronazeit sei für ihn eine „sehr arbeitsintensive, aber äußerst produktive und letztlich befreiende Phase“ gewesen, berichtete Arian Nitsche von seinem Einstieg in die künstlerische Selbständigkeit. „Ich habe mich aus starren Mustern gelöst und gebe meinem Geist den notwendigen Freiraum – das macht mich glücklich.“

Musikalisch ansprechend gestaltet wurde die Vernissage von Dina Music aus Biberach mit Piano und Gesang. Zu sehen ist die Ausstellung bis Mitte Januar 2023 täglich von 8 bis 18 Uhr im Wohnpark am Schloss, Steinacher Straße 70.