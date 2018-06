Aussichtsturm bei der Waldseer Fasnet

Zur Diskussion um den Waldseer Döchtbühlturm haben die SZ viele Leserzuschriften erreicht. Die Waldseerin Maria „Maia“ Gros erinnert sich noch daran, wie der Döchtbühlturm im Mittelpunkt der Fasnet im Jahr 1976 stand.

Aufgeschrieben von ihrem Sohn Werner Gros erzählt die Seniorin der SZ: „Wie kann man auf die absurde Idee kommen, den Aussichtsturm abzureißen lassen zu wollen, den der König von Württemberg eingeweiht hat. Die Einweihung des Turms war sogar Aufhänger für das Motto der Fasnet 1976. Unter dem Titel ,Alt-Waldsee – Festgewühl auf dem Döchtbühl’ gelang es unter der Leitung von Zunftrat Ludwig Gros, unter Mitwirkung seiner Frau, ein Ballprogramm auf die Beine zu stellen, das das Waldsee des 19.Jahrhunderts wieder aufleben ließ“, heißt es in dem Schreiben.

“Nie zuvor und auch nie mehr danach“ haben sich laut Erinnerungen von Maria Gros so viele Waldseer an einem Ballprogramm der Narrenzunft beteiligt. „Großen Anteil am Erfolg hatte auch René Auer, dem es in fantastischer Weise gelang, die Stadthalle in Alt-Waldsee zu verwandeln. Mit alten Waldseer Häusern die Galerie entlang, mit dem Rathausplatz auf der Bühne und natürlich mit einem echt aussehenden Aussichtsturm am Bühnenaufgang schuf er Kulissen, die einen glauben machten, man wäre mitten in der Stadt und nicht in der Stadthalle.“

Im Text heißt es weiter: „Nach dem Einzug des Königs (Hans-Peter Mayer), begleitet von schneidiger Marschmusik und Ehrenjungfrauen, seiner Begrüßung durch den Herrn Stadtschultheiss (Graf Gebhard von Waldburg) und der Aufwartung aller Vereine ging es hinauf auf den Döchtbühl. Ergriffen lauschte man bei der Einweihung des Turms den Worten des Königs. Danach brach großer Jubel aus und die gesamte Waldseer Einwohnerschaft – einschließlich aller Waldseer Originale – feierten ein richtiges Volksfest. Viele Ballgäste und Mitwirkende behaupten heute noch: Alt-Waldsee, 1976, das war die schönste Fasnet.“