Ausschuss stimmt Plänen für Wohngebiet in der Waldseer Gartenstadt zu

Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Bad Waldsees Gemeinderats hat sich am Montagabend bei der Sitzung im Haus am Stadtsee mit dem Bebauungsplan „Gottfried-Angerer-Straße“ beschäftigt. Das Gremium stimmte den Plänen für das Wohngebiet im Bereich Gartenstadt zwischen der Alois-Lang-Straße im Süden und der Gottfried-Angerer-Straße im Norden einstimmig zu.

Es sollen dort zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten sowie ein Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten errichtet werden, wie die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage erläutert. Als Dachformen seien Flachdach, Pultdach, Satteldach und Walmdach zulässig. Flachdächer und Carports sollen begrünt werden.

Häuser werden an Nahwärmeleitung angeschlossen

Die Häuser sind laut Verwaltung energieeffizient im sogenannten KfW-55-Standard geplant. Jede Wohnung erhalte eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmetauscher. Zudem sollen die Gebäude an die geplante Nahwärmeleitung in der Alois-Lang-Straße angeschlossen werden.

Für Wohnungen ab 35 Quadratmetern Wohnfläche seien weiterhin zwei Stellplätze nachzuweisen. Aufgrund der Verschiebung des nördlichen Mehrfamilienhauses nach Osten wurde der Standort des Spielplatzes auf die Westseite dieses Mehrfamilienhauses verlegt, so die Stadt weiter.

Das gesamte Gebiet erstreckt sich auf rund 0,4 Hektar. Vorhabenträger ist nach Angaben der Stadt die Erbengemeinschaft Schöllhorn aus Bad Waldsee. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat bereits im Juni 2020 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst, allerdings damals noch bei zwei Gegenstimmen.

Vier Meter hohe Carports als Lärmschutzmaßnahme

Aufgrund der Lärmimmissionen der Bahn im Osten werden nach weiteren Angaben der Stadt für die Wohngebäude Lärmschutzanforderungen gestellt. Hierzu werde die Ostseite der Carports als aktive Lärmschutzmaßnahme mit vier Metern Höhe errichtet.

Die Gottfried-Angerer-Straße wird von Norden mit einer Breite von 5,20 Metern auf Kosten des Vorhabenträgers an die Alois-Lang-Straße im Süden angebunden. Für die Alois-Lang-Straße werden auch Erschließungsbeiträge anfallen, heißt es in der Erläuterung der Stadt weiter.

Stadtrat Andreas Hepp (CDU) erkundigte sich, ob in den engen Straßen in dem Wohngebiet alle Fahrzeuge problemlos durchfahren können. Besonders das Rausfahren aus der Gottfried-Angerer-Straße in die Gartenstraße (enge Kurve) sei ein Problem. Laut Natterer ist der geplante fünf Meter breite Lückenschluss als Begegnungsverkehr geplant. Auch Müllfahrzeuge könnten in dem Gebiet künftig besser fahren als bisher und auch sonst würde der Verkehr gut durchkommen überall.

Parken nur auf Grundstücksflächen

Sonja Wild (CDU) wollte wissen, ob in dem Gebiet auf der Straße geparkt werden dürfe oder nur auf eigenen Grundstücksflächen. Stadtbaumeisterin Andrea Denzel erläuterte, dass grundsätzlich in dicht gebauten Gebieten das Parken auf engen Straßen nicht möglich sei, sondern nur auf Parkplätzen auf Grundstücksflächen oder in Carports. Die von Wild angesprochene grundsätzliche Alternative Tiefgarage sei in den meisten Fällen zu teuer.

Die Verwaltung wurde mit dem Beschluss zum Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger ermächtigt. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf werden für einen Monat öffentlich ausgelegt.