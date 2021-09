Der Ausschuss für Umwelt und Technik tagt am Montag, 20. September, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. In der ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause geht es vor allem um Bebauungspläne – unter anderem soll der Solarpark Hierbühl erweitert werden. Aber auch die vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Gottfried-Angerer-Straße“ in Bad Waldsee sowie „Untere Wiese“ in Mittelurbach werden besprochen.