Ausschuss berät über „Herein“-Projekt

Zu einer öffentlichen Sitzung kommt am Montag, 8. April, der Ausschuss für Umwelt und Technik des Waldseer Gemeinderats zusammen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Die Räte haben dabei über die Aufhebung des Ausbaubeschlusses der Schillerstraße zu beraten sowie über die Erneuerung der Mischwasserkanalisation in der Schillerstraße. Außerdem geht es um den Neubau eines Gebäudes für die Schlammentwässerung auf der Kläranlage Bad Waldsee, den Ersatz der Überschussschlammentwässerungsanlage auf der Kläranlage Bad Waldsee. Weitere Themen: Änderung Bebauungsplan „Erweiterung Urbachtal“ und Ergänzungssatzung „Osterhofer Straße“.

Ebenfalls ab 18 Uhr tagt am Dienstag im Sitzungssaal des Rathauses der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stehen als Hauptpunkte der Integrationsbericht 2018 sowie die kirchliche Wohnraumoffensive Oberschwaben „Herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Da die Wohnungsnot auch in der Kurstadt immer spürbarer wird, soll das Caritas-Projekt auch in Bad Waldsee starten (die SZ berichtete am 25. März).