Ausschuss berät über Baugebiete

Die kommende Woche startet mit zwei Ausschusssitzungen im Sitzungssaal des Rathauses. Der Ausschuss für Umwelt und Technik berät am Montag, 1. Dezember, ab 18 Uhr über Bauvorhaben in der Stadt und einigen Ortschaften. Neben der Änderung des Bauungsplans „Kurgebiet Urbachtal“ zugunsten des geplanten Saunabaus stehen die Bebauungsplan „Burgstockstraße“ in Mittelurbach, „Untere Bachäcker II“ in Haisterkirch und „Drei Eichen VI“ in Reute auf der Tagesordnung.

Am Dienstag, 2. Dezember, befasst sich der Verwaltungsausschuss vornehmlich mit Sanierungsmaßnahmen. 150 000 Euro sollen für eine Toilettenanlage im Gymnasium sowie 175 000 Euro für die Sanierung des Sockels am Kloster und an der Klostermauer in Haisterkirch investiert werden. Für die Sanierung der Laufbahn am Döchtbühl-Stadion, die für das kommende Frühjahr geplant ist, soll der Ausschuss 240 000 Euro freigeben – ein Antrag auf Fördergelder ist zudem gestellt. Das Gremium berät auch über die Sanierung der historischen Fenster am Rathaus (wir berichteten) in Höhe von 220 000 Euro und über die Zukunft des Gesundheitsmanagements für Beschäftigte der Stadt.