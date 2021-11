Ausschuss befasst sich mit der Hauptstraße

Mit einer Erhaltungssatzung im Bereich der Hauptstraße zwischen Rathaus und dem Gut-Betha-Platz befasst sich der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 29. November, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Außerdem soll im Bereich zwischen Entenmoos und Ranzengasse ein urbanes Gebiet festgesetzt werden. Drüber hinaus befasst sich das Gremium mit dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung.

Für ungeimpfte Besucher ist in der Alarmstufe und Alarmstufe II der Zutritt nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet. Dies gilt nicht für die Teilnehmer der Sitzungen (Gemeinderäte und Ortschaftsräte), wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nach wie vor für Besucher während der gesamten Sitzung. Die Stadträte dürfen die Maske am Platz abnehmen.