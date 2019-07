„Ausgeflogen“ bei Kaffee, Kuchen und Film gezeigt

Zu Gesprächen, Kaffee, Kuchen und Film laden der Stadtseniorenrat und das Kino Seenema die ältere Generation am Donnerstag, 1. August, ab 15 Uhr ins Kino Seenema ein. Nach Informationen seitens des Stadtseniorenrates zu aktuellen Themen und anschließendem Austausch wird um 16 Uhr der Film „Ausgeflogen“ gezeigt. Das teilen die Veranstalter mit.

Zum Inhalt des Films: Heloise (Sandrine Kiberlain) steht mitten im Leben – sie hat drei Kinder, ist Single und führt ihr eigenes Restaurant. Doch als ihre jüngste Tochter Jade als Letzte das Nest verlässt und in Kanada studieren will, gerät ihre Mutter in eine existentielle Krise. Wie konnte ihre süße Kleine bloß so schnell erwachsen werden? Ihre liebevollen Erinnerungen an Jades Kindheit kann Heloise nur schwer mit der selbstbewussten jungen Frau in Einklang bringen, die jetzt vor ihr steht. Als Jades Abreise näherrückt, versucht die Mutter jeden Moment, der ihr mit der Tochter bleibt, mit dem Handy festzuhalten und vergisst dabei fast, die gemeinsame Zeit zu genießen.

Kaffee Kuchen und Film kosten sieben Euro für Mitglieder, neun Euro Nichtmitglieder.