Ausbildungsvertreter der Stadt Bad Waldsee gewählt

Die zweite Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der Stadt Bad Waldsee hat am vergangenen Donnerstag stattgefunden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden Jessica Bohner als neue Vorsitzende, Heidi Krattenmacher als Stellvertreterin und Kadriye Deniz als Mitglied gewählt. Lara Cörlin wurde als Ersatzmitglied der JAV gewählt.

Wahlberechtigt waren 42 junge Menschen, davon 21 Frauen und 21 Männer, heißt es in der Pressemeldung. Vertretungen dieser Art werden in Verwaltungen gewählt, in denen es mehr als fünf Wahlberechtigte (Beschäftigte unter 18 Jahren sowie Auszubildende) und einen Personalrat gibt.

Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltag das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich nach Erreichen dieser Altersgrenze in einer beruflichen Ausbildung befinden. Die JAV hat die Aufgabe, die Belange der Auszubildenden wahrzunehmen und zum Beispiel Maßnahmen zur Ausbildung, Übernahme oder Urlaub beim Personalrat zu beantragen. Auch sollen sie unter anderem die Überwachung von Gesetzen, Vorschriften oder Tarifverträgen übernehmen und Anregungen der Auszubildenden an den Personalrat weiterleiten.

Bürgermeister Matthias Henne betonte anlässlich der Wahl: „Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist für die Stadt Bad Waldsee als Arbeitgeber ein sehr wichtiges Instrument, um die Belange der Jugendlichen zu hören. Sie sind die Zukunft – deswegen stehe ich Ihnen allen ganz besonders mit Rat und Tat zur Seite und habe immer ein offenes Ohr für die Ideen und Anregungen der JAV.“

Auch Michael Emmendörfer (Vorsitzender des Personalrats) und Katharina Zvonarev (Personalratsmitglied und Wahlvorstand) bedankten sich für das Engagement und die Bereitschaft der drei jungen Damen, beglückwünschten sie zu ihren neuen Ämtern und sicherten zu, dass sie jederzeit auf die Unterstützung des Personalrats zählen können.