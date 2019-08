Ausbildungsbeginn im Waldsee Golf-Resort

Mit Beginn des Ausbildungsjahres zum 1. August sind im Waldsee Golf-Resort zwei neue Auszubildende und eine DHBW-Studentin begrüßt worden.

Ronan Münster absolviert in den kommenden drei Jahren eine Kochlehre, Julia Gibson erlernt den Beruf der Restaurantfachfrau und Lynn Papenheim absolviert den Bachelor-Studiengang Freizeitwirtschaft in Ravensburg. Zusammen mit ihren Familien wurden sie von der Geschäftsführerin Birgit Grübler und den Abteilungsleitern willkommen geheißen, mit einem Begrüßungspräsent überrascht und anschließend durch den gesamten Betrieb geführt, teilt das Waldsee Golf-Resort mit. Für die drei jungen Nachwuchskräfte beginnen ein neuer Lebensabschnitt und eine wichtige Grundlage für die berufliche Zukunft. Im Waldsee Golf-Resort umfasst die Ausbildung ein breites Angebotsportfolio mit Hotel, Golf, Gastronomie und dem Veranstaltungsbereich. In den ersten Tagen der Ausbildung erhalten die Nachwuchskräfte nach Angaben des Waldsee Golf-Resorts Einblicke in alle Bereiche des Betriebes, lernen die Kollegen kennen, nehmen an Golf-Schnupperkursen teil, haben die Möglichkeit, bei einer Übernachtung im Hotel aus Gästesicht den Betrieb kennen zu lernen und werden dann nach einem festen Ausbildungsplan in den einzelnen Bereichen des Hotelfachs, das Gastronomie und des Tourismusmanagements eingearbeitet.