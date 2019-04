Ausbau der Schillerstraße wieder verschoben

Diese Entscheidung hat lange auf sich warten lassen: Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat den Beschluss zum Ausbau der Schillerstraße vertagt. Nun hat sich das Gremium dem Thema erneut angenommen und ein Urteil gefällt. Ein Kiesweg hat allerdings für einige Diskussionen gesorgt.

Vor sechs Jahren machten die Anwohner ihrem Ärger über die städtischen Pläne öffentlich Luft. Der Grund: 95 Prozent der veranschlagten Kosten in Höhe von 535 000 Euro hätten die Grundstückbesitzer bezahlen sollen. Die Baumaßnahme hätte zwei Ausweichstellen und eine Fahrbahnbreite von 4,50 Meter vorgesehen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat dem Vorgehen damals zugestimmt, der Gemeinderat vertagte die Entscheidung. Im Jahr 2014 wurden dann Gespräche mit Anwohnern geführt, heißt es in der Sitzungsvorlage: „Im Ergebnis musste leider auch festgestellt werden, dass kein Grunderwerb für den Ausbau der Schillerstraße möglich ist.“ Es wurden weitere Varianten – unter anderem eine Einbahnstraßenregelung – überprüft, die ohne Grunderwerb realisierbar sein sollten. Doch die Verkehrssituation vor Ort hätte sich aus städtischer Sicht nicht verbessert, erläuterte Tiefbauamtsleiter Jürgen Bucher dem Gremium am Montagabend.

Entlang der Schillerstraße gibt es noch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Hier sieht die Stadt Potential für eine zukünftige städtebauliche Entwicklung, also Wohnungen. Dann könnte der Ruf nach einem Gehweg laut werden. „Deshalb scheint es derzeit auch aus diesem Aspekt sinnvoll, die Überlegungen zu einer endgültigen Herstellung der Schillerstraße aktuell nicht weiter zu verfolgen“, steht in der Sitzungsunterlage. Der Ausbau könnte also zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein Thema werden.

Weil der bestehende Mischwasserkanal allerdings dringend erneuert werden muss, hat der Gemeinderat nun den damaligen AUT-Beschluss aufgehoben. Nun kann die Kanalsanierung unabhängig vom Straßenausbau in Angriff genommen werden. „Dabei muss aus erschließungsbeitragsrechtlichen Gründen streng darauf geachtet werden, dass die Straße ihren derzeitigen provisorischen Straßencharakter erhält. Es darf durch die Erneuerung der Straßenoberfläche keineswegs der Eindruck einer endgültig hergestellten Straße vermittelt werden“, ist in der Sitzungsvorlage zu lesen. Der Aufhebung des AUT-Beschlusses stimmte das Gremium bei drei Gegenstimmen von Robert Ettinger (SPD), Rita König (SPD) und Andreas Hepp (CDU) zu.

Der Mischwasserkanal in der Schillerstraße soll nun für rund 770 000 Euro erneuert werden. Die Kosten trägt die Stadt. Das war einstimmiger Konsens des Gremiums. Die Zufahrt zu den beiden Gewerbebetrieben, parallel zur Bahnlinie, bliebe weiterhin als Kiesweg bestehen. Doch genau dieser Weg hat für etliche Diskussionen im Gremium gesorgt. Schließlich hatte Unternehmer Andreas Geyer die Stadträte in einem Schreiben auf die Priorität eines geteerten Weges für seine Firma hingewiesen.

Eröffnet wurde die Debatte von Franz Spehn (FW), der sich dafür stark machte, den Kiesweg im Zuge der Kanalarbeiten zu teeren. Doch Tiefbauamtsleiter Bucher betonte nochmals, dass der Ausbau der Schillerstraße samt dieses Seitenasts zu einem späteren Zeitpunkt als Gesamtkonzeption angegangen werden soll. „Es muss darauf geachtet werden, dass die Straße ein Provisorium bleibt“, hob Bucher hervor. Hubert Leißle (CDU) sprach sich ebenfalls für die Asphaltierung dieses kurzen Kieswegs aus. „Das dauert sonst ja noch Jahre“, echauffierte er sich. „Das ist so“, entgegnete Bucher und ließ wissen, dass nur bei einer Gesamtkonzeption eine sinnvolle, nachhaltige Straßenlösung zu realisieren ist. Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, fügte hinzu, dass der Zustand der Straße an dieser Stelle in den vergangenen 30 Jahren kein Problem dargestellt habe und es somit in den nächsten fünf Jahren auch keines sein wird.

Rita König und Robert Ettinger baten die Verwaltung darum, das Gespräch zu Unternehmer Geyer zu suchen. „Wir haben eine Wirtschaftsförderin, die sich mit so etwas befasst. Wir müssen unseren Firmen doch helfen, dass sie mit Pkw und Lkw angeliefert werden können“, so König. Es handle sich um ein kurzes Straßenstück. Bürgermeister Roland Weinschenk entgegnete, dass auch ein Provisorium von jemand gezahlt werden müsse: „Und bei einer endgültigen Herstellung gibt es Verpflichtungen. Warum sollte er dann zweimal zahlen. Das muss man realistisch sehen.“

Sonja Wild (CDU) hakte nach, ob es möglich sei, das gekieste Teilstück auszubauen, wenn der Unternehmer die Kosten selbst trägt. Dadurch würde der Kostenanteil der weiteren Schillerstraßen-Bewohner bei einem späteren Ausbau höher, informierte Manz kurz, ehe er darauf verwies, in einer kommenden Sitzung nochmals detailliert darüber zu informieren. Achim Strobel fragte, ob der Kiesweg an das Unternehmen verkauft werden kann, sodass der Betrieb selbst einen Ausbau angehen kann. Weinschenk schüttelte den Kopf: „Solche Hilfskonstruktionen sollte man nicht machen.“

Mit Blick auf das Neubaugebiet „Beim Pfändle“ sah Dominik Souard (GAL) zukünftig mehr Fußgänger in der Schillerstraße. Bucher teilte mit, dass mehrere Alternativen innerhalb der bestehenden Grundstücksgrenzen geprüft wurden. „Bei keiner bekommen wir eine guten Fußgängerschutz hin“, so Bucher. Eine Einbahnstraßenregelung führe dazu, dass der Verkehr an der Kreuzung Aulendorfer Straße, Steinenberger Straße deutlich zunehme. Michael Kaiser (GAL) meinte daraufhin, dass ihm ein Gehweg bei einer Einbahnstraßenregelung wichtiger erscheint und er daher den Mehrverkehr an der Kreuzung in Kauf nehmen würde.