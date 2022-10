Ausbau der B 30: Wann es mit den Planungen endlich losgeht

Wann starten die Planungen für den Ausbau der B 30 mitsamt den Ortsumfahrungen Gaisbeuren und Enzisreute?

Ob der Ausbau der vielbefahrenen Bundesstraße, die als einer der wichtigsten Hauptverkehrsachsen in Deutschland gilt, jemals in die Tat umgesetzt werden – diese Bedenken hatten angesichts des noch immer nicht eingetretenen Planungsbeginns zuletzt nicht nur viele Bürger, sondern beispielsweise auch CDU-Bundestagsabgeordneter Axel Müller, der unlängst starke Zweifel daran.

Vorgesehen war ein Planungsstart im zweiten Halbjahr 2022, doch noch ist nichts passiert. Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) teilte nun auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit: Die Planungen für die beiden Ortsumgehungen werden noch dieses Jahr starten.

Regierungspräsidium: Zeitplan wird eingehalten

Zunächst ist nach Angaben der Tübinger Behörde ein „Startgespräch“ zwischen dem RP und der Stadt Bad Waldsee beabsichtigt. „Der zeitlich gesetzte Rahmen für den Planungsbeginn der Ortsumgehungen aus dem Bedarfsplan 2016 und den Zusagen aus dem Priorisierungsprozess von 2018 wird damit eingehalten“, lässt Pressesprecherin Katrin Rochner wissen.

Zu den weiteren Meilensteinen ließe sich ihren Angaben zufolge derzeit sagen, dass nach dem Startgespräch „in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Waldsee“ zunächst mit der „üblichen Grundlagenermittlung“ begonnen werde. „Aufbauend auf diesen Ergebnissen und den Rahmenbedingungen kann dann der zeitliche Bedarf für die nächste Planungsstufe abgeschätzt werden.“

Der Ausbau der B 30 bewegt die Ortschaft Reute-Gaisbeuren und die Stadt bereits seit den frühen 1950er-Jahren mit ersten Anträgen. Konkrete Wünsche der Gemeinde für die Festlegung einer Trasse für die Ortsumgehungen für Enzisreute und Gaisbeuren gibt es seit 1958, wie aus einer Chronik der Ortschaft zur Bundesstraße hervorgeht.

Der ersehnte Ausbau kam bis heute nicht zustande, lediglich wurden Zwischenlösungen vorgenommen, wie etwa eine Begradigung der Ortsdurchfahrten.

Zwischenzeitlich war auch mal von einem autobahnähnlichen Ausbau durch die Orte Gaisbeuren und Enzisreute die Rede, eine Umfahrung war gar nicht mehr auf der Agenda.

In den 1980er-Jahren wurde der Ausbau im Bundesverkehrswegeplan in die niedrigste Stufe gesetzt. Erst seit 2016 ist das Projekt in die höchste Dringlichkeitsstufe aufgestiegen und befindet sich im „vordringlichen Bedarf“ im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen.

Zig Tausende Fahrzeuge und viele Unfälle

Gaisbeuren und Enzisreute zählen zu den Orten mit der höchsten Verkehrsbelastung auf der B 30. Durchschnittlich rund 24 000 Fahrzeuge, davon rund 3200 Lastwagen, fahren nach Angaben der „Initiative B 30“ pro Tag durch die beiden Orte. Gaisbeuren gilt wegen der Ampel auf der Verkehrsachse Ulm-Friedrichshafen als einer der größten Stauschwerpunkte.

Wer häufig auf der B 30 unterwegs ist, kennt auch die morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten – nicht selten staut sich der Verkehr von Gaisbeuren, Enzisreute und um das Nadelöhr Egelsee bis nach Baindt zurück.

Häufig kommt es auch zu schweren Verkehrsunfällen, weswegen die Feuerwehr Bad Waldsee im Kreis Ravensburg zu den Wehren mit besonders vielen und belasteten Einsätzen gehört.

Schwerpunkt B 30: Immer wieder muss die Feuerwehr zu schweren Unfällen oder anderen Einsätzen ausrücken. Das Foto zeigt ein ausgebranntes Auto im Bereich Egelsee. (Foto: Archiv: Felix Kästle/dpa)

Bis die Bagger tatsächlich anrollen und eine ausgebaute Bundesstraße fertig gestellt ist, wird es auch trotz eines Planungsbeginns in den verbleibenden zwei Monaten bis zum Jahresende noch lange dauern.

Zumal die Planungen nicht nur wegen eines Fauna-Flora-Habitats – das Schutzgebiet wird südwestlich von Enzisreute von der B 30 durchkreuzt – eine äußert komplexe Angelegenheit sind und es im Laufe des Planfeststellungsverfahrens darüber hinaus auch noch zu Einwendungen und Einsprüchen kommen kann.

Zudem können bei einem geänderten Straßenverlauf immer auch Enteignungen anfallen, was ebenfalls zu einem langen Gesamtprozess führt.

Welche Trasse wird es werden?

Die Frage wird sein, welcher Straßenverlauf überhaupt infrage kommt. In der Vergangenheit standen drei Varianten im Raum. Zum einen eine Tunnellösung (Untertunnelung von Gaisbeuren auf der vorhandenen Trasse mit einer Ostumfahrung von Enzisreute), die von Ortschaftsverwaltung und Initiative B30 bevorzugt wird, jedoch von Klaus Tappeser (Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Tübingen) bei einem Vor-Ort-Termin im vergangenen Jahr bereits als nur schwer umsetzbar bezeichnet wurde.

Des Weiteren eine Westumfahrung (zwischen den Ortsteilen Reute und Gaisbeuren, also eine Verlegung der jetzigen Haupttrasse) und eine Ostumfahrung (ab Egelsee weiter durch den Wald, westlich an Dinnenried und Arisheim vorbei zum Urbachviadukt bei Bad Waldsee).