Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignete. Dies teilt die Polizei mit. Ein 20-jähriger Daimler-Fahrer war von Weingarten in Richtung Bad Waldsee unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 22 Jahre alte Suzuki-Lenkerin an einer roten Ampel zur Kirrlohstraße anhalten musste. Bei der folgenden Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 5000 Euro, am Auto der Frau etwa 2000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt.