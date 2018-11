Aus Stadtbild nicht mehr wegzudenken

Aus dem Stadtbild von Bad Waldsee ist der Narrenbrunnen nicht mehr wegzudenken. Der Federlesbrunnen steht seit 40 Jahren auf der Hochstatt. Er bilde eine besondere Attraktion und sei inzwischen zu einem Wahrzeichen der Stadt Bad Waldsee geworden. Er sei ein besonderer Ausdruck für die Fasnet und deren Bedeutung für die Stadt, heißt es in einer Mitteilung der Narrenzunft Waldsee.

Im Jahr 1977 entschied der Gemeinderat einen Stadtbrunnen auf der Hochstatt aufzustellen. In einem Ideenwettbewerb sollten namenhafte Künstler ihre Kreativität unter Beweis stellen und ein neues Wahrzeichen erschaffen. Im Verlauf dieser Phase wurden verschiedene Entwürfe eingebracht und öffentlich diskutiert. Dabei wurde die Idee des Graphikers, Künstlers und Zunftrates René Auer favorisiert, einen Fasnetsbrunnen an einer solch markanten Stelle auf der Hochstatt zu platzieren. Dieser Vorschlag setzte sich schließlich gegen alle anderen durch, so der Pressetext. René Auer gestaltete als Waldseer die Fasnet über lange Jahre aktiv mit. Als echter Narr konnte er sich auf der Hochstatt nur einen Narrenbrunnen vorstellen. Als Jungelfer war er selbst viele Jahre mit dem Federle gesprungen. Deshalb hielt er „einen dynamischen Federlessprung über eine Wasserfontäne“ in einer Brunnenszene fest, so die Mitteilung weiter.

Der Brunnen ist mit einer Drei-Punkte-Statik geplant: Der Gabelstock und die Spitzen des Umhangs stützen sich auf der oberen Brunnenschale ab und verleihen der Brunnenfigur dadurch seine besondere Dynamik und die fließende Bewegung. Als Vorlage des Gesichtsausdruckes des Brunnenfederles diente eine Sepp Beyerle-Holzmaske. René Auer arbeitete viele Monate zuerst an der Erstellung eines Gipsmodelles in Originalgröße, das er Mitte 1978 vollendete und dem Gremium vorstellte. Daraufhin wurde das Gipsmodell ummantelt und in einer Form schließlich in Bronze ausgegossen und in monatelanger Handarbeit geschliffen und fein ausgearbeitet. So konnte das Gesamtkunstwerk pünktlich am zum Beginn der Fasnet am 11.11.1978 aufgestellt und enthüllt werden, teilt die Narrenzunft mit.

Nach 40 Jahren ist der Fasnetsbrunnen nicht mehr aus dem heutigen Fasnetsbrauchtum wegzudenken. So verkünden der Zunftmeister und der Fasnetslader in jedem Jahr am 11.11 auf der Hochstatt die närrische fünfte Jahreszeit und nehmen stets Bezug auf den Brunnen. Der Federlesbrunnen ist ein Brunnen mit großer Symbolkraft – nicht nur an der Fasnet.