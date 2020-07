Aus Mehrwertsteuer wird Fairwertsteuer

Der Weltladen Bad Waldsee geht mit der Mehrwertsteuersenkung anders um als viele andere Händler. Statt die Preise zu senken geben er, wie wie rund 900 weitere Weltläden in Deutschland, die Differenz an einen Fonds für Handelspartner weiter, heißt es in einer Pressemitteilung des Weltladens.

Zahlreiche Handelspartner in Afrika, Asien und Lateinamerika seien von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Viele könnten wegen Ausgangssperren nicht arbeiten, erhalten kein Material, können ihre Waren nicht verschiffen und auch im Inland nichts verkaufen, so der Weltladen. Gleichzeitig könnten die wenigsten mit staatlicher Unterstützung rechnen.

Statt nun kleinste Cent-Beträge beim Einkauf an seine Kunden weiterzugeben, möchte der Weltladen im Rahmen der Aktion „#Fairwertsteuer“ den durchaus nennenswerten Betrag, der in einem halben Jahr zusammenkommen wird an die besonders betroffenen Handelspartner weiterleiten. Weitere Informationen zur Aktion sind unter www.fairwertsteuer.de zu finden.