Aus für Straßenplanungsgesellschaft: Waldsee setzt klares Zeichen gegen Kreistag

Die Straßenplanungsgesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben“ (PBO) der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen wird nicht gegründet. Die Bad Waldseer Stadtspitze sowie die Fraktionssprecher haben sich am Montagabend darauf geeinigt, nicht erneut im Gemeinderat über eine höhere finanzielle Beteiligung der Kurstadt zu beraten. Damit weist die Stadt Bad Waldsee die finanziellen Forderungen aus dem Kreistag zurück. Das bedeutet das Aus für die Straßenplanungsgesellschaft.

Laut Kreistagsbeschluss vom Donnerstag (auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion) hätte sich die Stadt Bad Waldsee als Bedingung für die Gesellschaftsgründung „dynamisch“ sowohl an 26 Prozent der Straßenplanungskosten als auch mit 26 Prozent an der Vorfinanzierung der Gesellschaft beteiligen müssen (die SZ berichtete). Nun hätte als nächsten Schritt der Waldseer Gemeinderat darüber abstimmen müssen, ob sich die Stadt mit mehr als den im Gemeinderat beschlossenen Fixkosten in Höhe von jährlich 200 000 Euro beteiligen will. Das Gremium wird sich nun allerdings gar nicht mehr mit dem Kreistagsbeschluss befassen.

Bürgermeister Roland Weinschenk sagte auf SZ-Anfrage am Dienstag: „Das Ergebnis des Kreistagsbeschlusses muss ich mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Dies insbesondere unter der Tatsache, dass die Stadt Bad Waldsee bereits einen Beschluss zur finanziellen Beteiligung im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit getroffen hatte.“

Im Beschluss des Kreistages spiegele sich aus seiner Sicht „in keinster Weise wider, dass die Verbesserung des sogenannten Oberschwaben Schnellwegs nicht nur das Einzelinteresse der Stadt Bad Waldsee darstellt. Vielmehr sind von den Staus auf der B30 die Autofahrer von Ulm bis Bodensee und umgekehrt betroffen.“

Weinschenk, der für die CDU im Ravensburger Kreistag sitzt, kritisierte zudem, dass er in die Formulierung des Antrags seiner eigenen Fraktion vorab nicht eingebunden worden sei. „Lediglich am Nachmittag vor der Sitzung wurde mir der Antrag zugeleitet. Ich habe daraufhin meine Sicht der Dinge den Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt und unter anderem erklärt, dass damit versucht wird, der Stadt Bad Waldsee den Schwarzen Peter zuzuspielen.“

Dass Weinschenk nicht in die Pläne seiner eigenen Kreistagsfraktion eingebunden wurde, bezeichneten auch die beiden Waldseer Kreisräte Bernhard Schultes und Roland Schmidinger (beide Freie Wähler) im SZ-Gespräch als „böses Foul“. Es sei keine Art, wie die CDU-Fraktion Bürgermeister Weinschenk habe „hängen lassen“. Für Weinschenk selbst ist darüber hinaus die inhaltliche Positionierung seiner Kreistagskollegen unverständlich. „Insbesondere finde ich diesen Antrag unter dem Aspekt bedauerlich, da sich gerade die CDU-Fraktion als politische Gruppierung versteht, die die Infrastruktur verbessern und voranbringen möchte.“

Nach Rücksprache mit den Waldseer Gemeinderatsfraktionen gebe es laut Weinschenk jedenfalls „derzeit keine Gründe“, die höhere finanzielle Beteiligung der Kurstadt auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen. „Die Argumente wurden ausgetauscht und die Entscheidungen wurden von beiden Seiten getroffen.“ Heißt: Die Stadt Bad Waldsee will nicht noch tiefer in die Haushaltskasse greifen und nimmt damit das Ende der PBO in Kauf. „Die Entwicklung ist sicherlich ein bedauerlicher Umstand. Das bedeutet nun, dass die Planungen wie vom Regierungspräsidium angekündigt, im Jahr 2022 aufgenommen werden sollen“, so Weinschenk.

Zufrieden mit dem Aus der Straßenplanungsgesellschaft ist GAL-Fraktionssprecher Michael Kaiser. „Die Forderungen aus dem Kreistag waren überzogen, das hat die Rathausspitze so angesehen und damit kann ich sehr gut mitgehen.“ Die GAL-Fraktion habe bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung geschlossen gegen die finanzielle Beteiligung Bad Waldsees mit 200 000 Euro jährlich gestimmt. „Nun ist die Sache endgültig vom Tisch. Bürgermeister Weinschenk lässt nicht alles mit sich machen, und das ist gut so. Die finanziellen Forderungen wären ein Fass ohne Boden gewesen, dafür hätten auch die Bürger in Waldsee kein Verständnis gehabt. Der Kreistagsbeschluss mit weiteren Anforderungen an Bad Waldsee roch stark nach Erpressung, das war schon harter Tobak.“ Eine Gründung der Straßenplanungsgesellschaft mit den damit verbundenen Kosten sei in seinen Augen zudem von Anfang an „irre“ gewesen.

Auch für PBO-Fürsprecher Bernhard Schultes, der im Gemeinderat anstatt 200 000 von Bad Waldsee sogar 260 000 Euro gefordert hatte, geht der CDU-Kreistagsantrag zu weit. „In dem Antrag wird Waldsee quasi vor die Wahl gestellt, deutlich und vor allem in der Höhe unbestimmt mehr zu bezahlen oder andernfalls die Planungsgesellschaft eben nicht zu gründen“, kritisiert er als Sprecher der Waldseer FW-Fraktion. Mit dem Antrag sei die „Gründung der PBO faktisch verhindert“ worden. Er hätte sich gewünscht, dass „die CDU ihren Antrag nochmals überdenkt und mit mehr Spielraum für vermittelnde Gespräche und weitergehende Verhandlungen gefasst hätte“. Die gewählte Formulierung lasse keinen Interpretationsraum. „Mir ist immer noch nicht klar, was mit dem CDU-Antrag tatsächlich beabsichtigt war. Wenn man die PBO will, dann darf man sich doch nicht davon abhängig machen, ob sich eine scheinbarer mehr profitierende Stadt doch noch deutlich mehr an den Kosten beteiligt als bereits angeboten.“ Schultes bemängelte weiter: „Dass unser Bürgermeister als stellvertretender Landrat und CDU-Fraktionsmitglied nicht in den Antrag eingebunden war, halte ich ebenfalls für sehr bedenklich und erstaunlich.“ Ihm tue es für die Bürger von Gaisbeuren „sehr leid“, die nun womöglich wieder „nur vertröstet“ würden.

Das sieht auch CDU-Fraktionssprecherin Sonja Wild so, der die Bürger von Gaisbeuren und Enzisreute nun vor allem leid täten. Sie sehe jedoch ebenfalls „derzeit keinen Grund, das Thema nochmals auf die Tagesordnung zu nehmen.“ Der Waldseer Gemeinderat habe mit seinem Beschluss bereits die Bereitschaft signalisiert, der Planungsgesellschaft zuzustimmen und sich finanziell zu beteiligen. Es sei dem Bürger gegenüber nicht vertretbar, eine weitere „Verpflichtung einzugehen ohne bekannte Obergrenze“.

Auch die SPD-Fraktion ist nach Angaben von Sprecherin Rita König dagegen, das „Thema PBO im Gemeinderat derzeit erneut zu beraten“. Der Gemeinderat habe bereits ausführlich beraten und eine „verantwortliche Entscheidung“ getroffen. Durch den Beschluss des Kreistags seien „keine neuen Gesichtspunkte“ dazugekommen. Die Stadt Bad Waldsee ist laut König mit den 200 000 Euro pro Jahr „bis ans Äußerste gegangen“.