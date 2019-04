Die Straßenplanungsgesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben“ (PBO) der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen wird nicht gegründet. Laut Kreistagsbeschluss vom Donnerstag hätte sich als Bedingung für die Gründung die Stadt Bad Waldsee „dynamisch“ sowohl an 26 Prozent der Straßenplanungskosten als auch mit 26 Prozent an der Vorfinanzierung der Gesellschaft beteiligen müssen. Darüber hätte nun als nächsten Schritt der Waldseer Gemeinderat abstimmen müssen. Wie am Vormittag jedoch aus dem Waldseer Rathaus zu erfahren war, wird sich der Gemeinderat nicht mehr mit dem Thema befassen. Damit weist die Stadt Bad Waldsee die Forderung aus dem Kreistag zurück. Das bedeutet das Aus für die Straßenplanungsgesellschaft. Weitere Informationen folgen.