Aus der Narrenzunft: Vom „Gros“-Ordenskanzler und einer „neuen Fasnet“

Zwei Jahre hat die Narrenzunft Waldsee auf ihre Zunftversammlung am Dreikönigstag verzichten müssen. Nun war es wieder soweit. Im Haus am Stadtsee hat Zunftmeister Roland Haag neben Oberbürgermeister Matthias Henne rund 170 Gäste mit einem ersten AHA begrüßt, wie die Narrenzunft mitteilt. Zu Beginn der Sitzung wurde wie immer an die verstorbenen Narren gedacht und stellvertretend wurde dafür Robert Bohner, langjähriges Mitglied im Dekoteam, genannt und dessen großes Engagement für die Waldseer Fasnet mit einer Schweigeminute gewürdigt.

Ordenskanzler Werner Gros wurde für sein langjähriges Engagement geehrt. (Foto: Narrenzunft Waldsee)

Dann vollführte Haag einen Rückblick auf das vergangene und durch Corona geprägte Narrenjahr. In einer von Absagen und Einschränkungen gezeichneten Fasnet, habe er die beachtlichen Höhepunkte – trotz der allseits bekannten Gegebenheiten – hervorgehoben. Auch wenn kein Umzug der Narren durchgeführt werden konnte, so sei der Schaufensterumzug ein Beweis für das Engagement und Kreativität der Waldseer Narren gewesen.

Ein Aufruf an die Jugend

Die kurzfristig möglich gewordene Schrättelestanz, ein Kinderumzug und das Fasnetvergraben wurden ebenfalls genannt. Sein Dank galt dabei neben den vielen kurzfristig helfenden Narren vor allem der Stadtverwaltung und der Polizei. In seinem Jahresrückblick sei der Zunftmeister auch die Arbeit des Jugendausschusses eingegangen. Ein Aufruf zur Nutzung der Angebote, sei es des Maskenverleihs oder Teilnahme am Akkordeonunterricht, folgte.

Nach dem Zunftmeister berichteten die Vertreter der Ausschüsse – Maskenmeister Jörg Wieland, Zeremonienmeister Marco Ludescher und Säckelmeister Andreas Glaser – aus ihren Ressorts. In Erinnerungen gerufen wurden dabei der Kinderumzug sowie der ältesteste Waldseer Fasnetsbrauch, das dem Fasnetvergraben. Zeremonienmeister Marco Ludescher sprach den virtuellen Zunftball an. Aus mehr als 500 Minuten Filmmaterial ist ein 90-minütiges Programm mit Moderation durch Alexander Bösch und Stefan Scheiter geschaffen worden.

Ehre, wem Ehre gebührt

Der Bericht des Ordenskanzlers Werner Gros war dessen letzte Amtshandlung in dieser Funktion, da er diesen Posten nach 28 Jahren an Elmar Kibler übergeben hat, wie aus der Pressemitteilung der Narrenzunft hervorgeht. Kibler würdigte seinen Vorgänger in einer für einen Ordenskanzler typisch gut gelaunten Rede und schlug für diesen den Titel eines „Gros“-Ordenskanzlers vor.

Nach diesen Vorstellungen durfte Oberbürgermeister Matthias Henne die Entlastung der Vorstandschaft der Narrenzunft einstimmig entgegen nehmen und dankte der Narrenzunft für ihren Einsatz in der Stadt, insbesondere beim Kinderumzug am Bürgerfest im vergangenen Jahr. Dabei habe er die Wichtigkeit des Ehrenamtes und die Strahlkraft der Narrenzunft für die Stadt Bad Waldsee betont.

Zum Ausblick auf die kommende Fasnet zitierte der Zunftmeister aus dem Fasnetslied „Eine neue Fasnet ist wie ein neues Leben“ und die damit anstehenden Fasnetsmomente. Er erinnerte an alle Veranstaltungen (Details auf der Homepage der Narrenzunft einsehbar), den Kartenverkauf und das Mitgliedswesen an den Infoabenden ab Freitag, 13. Januar, in der Ölmühle und schloss zusammen mit dem Singen des Elferliedes die Versammlung.