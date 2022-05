Aus altem Kuhstall wird ein neues Blumengeschäft

Einen alten, ungenutzten Kuhstall in Ankenreute hat Stefanie Maucher in den vergangenen Monaten in ein modernes Blumengeschäft umgewandelt. „Ich wollte schon immer ein eigenes Blumengeschäft und da Kaffee trinken“, sagt Maucher mit viel Leidenschaft in der Stimme und bezeichnet ihren neu geschaffenen Bereich als wahres Glück. Das ist das Konzept des Blumenladens „Ornamentum“.

Hofverkauf war der ausschlaggebende Moment

Begonnen hat alles im September – mit einem einfachen Hofverkauf im Außenbereich. Es gab also Blumen zum Mitnehmen, wie sich Maucher erinnert. Die Nachfrage habe die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Schnell sei die Überlegung aufgekommen, die alte Scheune zu einem provisorischen Ausstellungsraum umzufunktionieren. Und so konnte dort bereits weihnachtliche Stimmung einziehen.

Eine Wirtstheke als Blumenbar

Die Scheunenweihnacht habe wiederum großen Anklang gefunden. Zu diesem Zeitpunkt sei dann klar gewesen, dass ein vernünftiger Arbeits- und Ausstellungsbereich benötigt wird, so Maucher. Im Januar startete die 37-Jährige den Umbau. Der alte Stall sollte zu einem „charmanten Ladengeschäft mit dem Flair aus früheren Zeiten“ heranreichen. Mit viel Eigenleistung haben Stefanie Maucher und ihr Mann Hans-Martin den kleinen Stall innerhalb weniger Monate aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Fliesen im Toskana-Design, eine weiß angesprühte Holzdecke und eine alte Wirtstheke mit Retro-Aussehen haben etliche Arbeitsstunden gekostet.

Den Besuchern fällt die Blumenbar, an der die Schnittblumen zusammengestellt werden, sofort auf.

Ich komme von einem Gastronomiebetrieb, dem Kreuz in Waldsee, und da lag die Verbindung zu einer Bar, in diesem Fall zur Blumenbar, einfach nahe. Das ist das Kernstück, berichtet Maucher.

Urlaub nach Hause geholt

Sogar die Elektrik haben die Mauchers selbst eingezogen und eine Toilette eingebaut. Rund 15 000 Euro hat der Umbau samt neuer Blumenwerkstatt gekostet. „Das war mein Lebenstraum, mir Urlaubsfeeling nach Hause zu holen – und zwar jeden Tag“, sagt die junge Mutter und blickt mit einem Lächeln in den Verkaufsraum.

Von Kunden, die sonst keine Blumen kaufen

Sie selbst ist keine gelernte Floristin, sondern hat sich die Techniken über die Jahre selbst angeeignet. „Ich tauche mit Haut und Haar ab in die Blumen“, verrät Maucher ihre Vorgehensweise. Vor allem „junge Kunden, die sonst keine Blumen kaufen“ würden ihren Blumenladen aufsuchen und hier mal einen Strauß und dort mal nur eine einzelne Blume mitnehmen. Maucher bietet zudem Gestecke für alle Anlässe sowie ein „traumhaftes Blumenabo“ an. Hierbei werden die Blumen direkt vor die Haustüre geliefert. Eingepackt sind die Blumen in handgemachtes Heu von den eigenen Obstwiesen. „Das Land einzufangen ist das, was sich Ornamentum auf die Fahne geschrieben hat – etwas mehr zu bieten als ein einfacher Strauß“, beschreibt Maucher ihr Konzept.

Auf die Bewerbung kommt es an

Bei der Vermarktung ihres Geschäfts kommen Maucher ihre Erfahrungen im Marketing- und Veranstaltungsbereich – sogar international – zugute. Für Walz und BMW war sie unter anderem für das Filialmarketing verantwortlich. Daher möchte die Waldseerin nicht nur mit der Floristik an sich, sondern auch mit der Marke punkten. Eine eigene Internetseite und Profile in den sozialen Medien waren also nur eine logische Folge.

Vom Spaß an der Freude

Anfang April hat die Blumenliebhaberin die neuen Räumlichkeiten eröffnet. Immer von donnerstags bis samstags ist sie während der Öffnungszeiten in ihrem Blumengeschäft anzutreffen. Von Montag bis Mittwoch können Termine vereinbart werden. Bestellungen und Abholungen seien die ganze Woche über möglich. Die Blumen bezieht sie von einem Großhändler in Baienfurt. „Es macht mir einfach Spaß“, bilanziert Maucher ihren mutigen Schritt weg von der Industrie hin zur Selbstständigkeit und widmet sich schon dem nächsten Strauß.