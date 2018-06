Aulendorfer und Waldseer beteiligen sich an Streik

Unter den 200 Teilnehmern an einem Warnstreik in Neutrauchburg bei Isny waren am Donnerstagmittag auch Mitarbeiter der Bad Waldseer Klinik im Hofgarten. Vor Ort waren zudem Beschäftigte des Parksanatoriums in Aulendorf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dieser Aktion aufgerufen, die parallel zur zweiten Verhandlungsrunde mit den Waldburg-Zeil-Kliniken im Schloss Neutrauchburg stattfand und von 10.30 bis 14.30 Uhr andauerte. Auch die Bad Waldseer und Aulendorfer Reha-Kliniken gehören, neben Kliniken in Isny, Bad Wurzach, Bad Saulgau und Wangen, zum Verbund der Waldburg-Zeil-Kliniken. Verdi setzt sich ein für einen besseren Lohn der Mitarbeiter und wehrt sich gegen eine Mehrarbeit ohne Lohnausgleich.

Auswirkungen auf den Betrieb und die Abläufe der Bad Waldseer Klinik im Hofgarten und des Aulendorfer Parksanatoriums habe es durch den Warnstreik nicht gegeben, erklärt eine Sprecherin der Waldburg-Zeil-Kliniken. „Es lief alles ganz normal“, sagt sie auf SZ-Anfrage.